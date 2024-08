Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)DEL 13 AGOSTOORE 17 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CAMPO DI CARNE ED APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI CENTRI URBANI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITA FARNESE DIREZIONEINFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA STAZIONE DI CESANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral