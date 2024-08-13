Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 17:15 (Di martedì 13 agosto 2024) Viabilità DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 16 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE SALARIA CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE ANZIO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 16 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE SALARIA CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE ANZIO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 07. INOLTRE, FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE FINO AL 16 DI AGOSTO C’È LO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 11:30 - INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE FINO AL 16 DI AGOSTO C’È LO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL Servizio fornito da Astral. INOLTRE, FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
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