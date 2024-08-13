Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 16:30 (Di martedì 13 agosto 2024) Viabilità DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 16 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE SALARIA CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE DOVE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE ANZIO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 12:30 - INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE FINO AL 16 DI AGOSTO C’È LO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL Servizio fornito da Astral. INOLTRE, FINO A VENERDÌ 23 AGOSTO, SULLA LINEA DIRETTISSIMA FIRENZE – ROMA PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO DISAGNI DA SEGNALARE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 10:30 - INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE FINO AL 16 DI AGOSTO C’È LO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL Servizio fornito da Astral. ALCUNI TRENI NELLA TRATTA FIRENZE – ROMA AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO DISAGNI DA SEGNALARE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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