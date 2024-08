Vannacci | Se abbiamo trattato con Stalin possiamo farlo anche con Putin

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 13 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 13 Agosto 2024, 17:28 Il generale ed europarlamentare Roberto, eletto nelle fila della Lega, ha lanciato un appello deciso per avviare negoziati di pace riguardanti il conflitto in Ucraina. In un’intervista al quotidiano Libero,ha espresso il suo scetticismo sui risultati raggiunti finora e ha criticato la strategia adottata dall’Occidente. L'articolo: “Seconcon” proviene da Il Difforme.