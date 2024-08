Vacanze in Puglia per Giorgia Meloni la premier a Ceglie Messapica

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) La presidente del Consiglio,, è in vacanza in. Laha trascorso la notte all'interno della masseria Benefico nelle campagne di, in provincia di Brindisi. Qui,trascorrerà qualche giorno di vacanza, dopo aver fatto tappa anche a Borgo Egnazia, resort di lusso che a giugno ha ospitato il G7.