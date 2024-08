Ultime Notizie Roma del 13-08-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)dailynews radiogiornale con Ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio israela comunicata agli Stati Uniti che l’iran è intenzionato ad attaccare a breve forse anche prima dell’incontro del 15 agosto tra i mediatori per una tregua nella striscia di Gaza biden ha sentiti libera di Francia Germania e Regno Unito per fare il punto della situazione non nota congiunta chiedono che te la faccio un passo indietro blinken dovrebbe parlare oggi in Israele capitale d’Egitto cisgiordania Un diciottenne è stato ucciso ieri da parte di Israele l’Ucraina ricevere una degna di risposta per la sua invasione nella regione di Kurt minaccia Putin primo obiettivo nel conflitto E ora quello di espellere le forze di chiave dal russo afferma lo zar di autorità locali ammettono che nemico ha preso il controllo di 28 località Il comandante delle Forze Armate ucraine che ...