UEFA Super Cup 2024 | Real Madrid-Atalanta in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Si torna in campo per il primo trofeo della stagione, laCup, con la partitainsu Skye in streaming su NOW. Domani, mercoledì 14 agosto, in campo infattiper la finale della competizione europea che vede sfidarsi le ultime vincitrici di L'articoloCupinsu Skye NOW proviene dain TV.