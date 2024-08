Trump accusa Harris di aver usato l’IA per ritoccare foto comizio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 13 agosto 2024) In un post su Truth Social,ha scritto: "Qualcuno ha notato che Kamala ha imbrogliato all'aeroporto?" L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha lanciato una serie di accuse infondate nei confronti della vicepresidente Kamala, sostenendo che avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per gonfiare artificialmente la dimensione di una folla durante un. In