Trasporti Nappi Lega | regalate un nuovo paio di occhiali a Ruotolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“A, storico campione del doppiopesismo e dell’ipocrisia pelosa, consigliamo un buon oculista per provare a rimediare alla sua presbiopia. Guarda alle infrastrutture al Sud (per le quali il Governo e Salvini stanno impegnando cifre mai appostate in precedenza) e non vede la drammatica situazione di Eav sotto casa. Dove il disastro è strutturale, con miliardi in fumo e un crac nascosto solo con artifici contabili, mentre il management, con la regia della Giunta regionale, si occupa di clientela elettorale e di affidamenti opachi”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. L'articolo): “undi” proviene da Anteprima24.it.