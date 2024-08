Trasporti | Fina Pd ' Salvini e Rfi diano risposte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - “Nei mesi decisivi per le vacanze degli italiani e per il turismo la rete ferroviaria nazionale va in tilt. Ritardi, disservizi, mancanza di informazioni, apertura di cantieri, stanno trasformando mesi cruciali in un calvario per milioni di cittadini. Una cosa assurda e inaccettabile per gli utenti e che produce, tra l'altro, un grave danno di credibilità al nostro Paese. Una realtà che stride con il racconto surreale del ministroche sfugge, come suo solito, alle proprie responsabilità. Vogliamosubito:e vertici di Rfi cosa succede?" Lo dichiara il senatore Michele, tesoriere del Pd.