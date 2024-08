Tragedia sfiorata a Pizzo | turista si getta da un dirupo assieme alla figlia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 13 agosto 2024). Un’ora fa circa un uomo, unitaliano di 46 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si èto ininsiemepiccola dal parcheggio della Parrera. La bambina e’ stata miracolosamente salvata da un ausiliare del traffico, Francesco Guzzetti. L’uomo ha battuto con la testa e la schiena ed e’ gravemente ferito. Salvato e soccorso dai