Traffico Roma del 13-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto si circola senza problemi lungo la rete viaria della capitale ad Ostia segnalato un incidente della polizia locale in via delle Azzorre altezza via Antonio Zotti con possibili rallentamenti in zona Centocelle a Viale delle Gardenie divieto di transito in prossimità di via Tor de Schiavi a causa del manto stradale danneggiato modifiche alla viabilità in via Anastasio II per i lavori che riguardano il collegamento della pista ciclabile Monte Mario Monte Ciocci all’altezza del viadotto delle Fornaci Qui si transita su carreggiata ridotta per la chiusura di un tratto stradale in direzione di via Cipro per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità