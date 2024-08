Traffico Roma del 13-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto permane una situazione di pocosulle strade della Capitale non sono molti gli spostamenti registrati in queste ore scorrevole senza impedimenti alla circolazione lungo il Grande Raccordo Anulare la polizia locale Ci Segnala la chiusura temporanea di via San Sebastiano Per consentire i lavori di potatura e ricordiamo che per lavori è chiusa completamente la sopraelevata della tangenziale est viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo nei due sensi di marcia e a partire dal 19 di agosto riapre il tratto in direzione della Salaria mentre il tratto verso San Giovanni resterà ancora chiuso con apertura per il 2 di settembre a causa dei lavori di potatura in Viale Guglielmo Marconi fino al 31 agosto si transita su carreggiata è ridotta tra Piazza Augusto Righi e piazzale della Radio non solo discutere dei rallentamenti e per i dettagli di ...