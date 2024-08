Tour de France femminile 2024 | Demi Vollering vince la cronometro a Rotterdam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Vincono sempre i Paesi Bassi in casa alde. Oggi in scena due frazioni in quel di, prima la volata con il successo Charlotte Kool, poi laindividuale di 6,3 chilometri che ha visto trionfare. La grande favorita per il titolo finale ha dominato la prova contro il tempo, completamente pianeggiante, alla velocità media di 50.950 km/h. Tempo di 7.25,14. La scalatrice neerlandese va a vestire anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale. Seconda posizione per la campionessa del mondo in carica di specialità, Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing), che chiude a 5”, stesso tempo di Loes Adegeest (FDJ – SUEZ) e Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team). Migliore delle italiane Elena Pirrone (Roland), diciottesima a 19” di ritardo.