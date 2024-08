Toscana da record per il ponte di Ferragosto | prenotato il 91% della disponibilità ricettiva online 

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 13 agosto 2024) “da tutto esaurito in- commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti- in particolar modo c’è stata una ripresa repentina delle località balneari, con punte sul centro, nel sude l’isola d’Elba, che sfiorano il tutto esaurito in tutte le località” L'articolodaper ildiil 91%proviene da Firenze Post.