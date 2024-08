Ti viene da pensare | Jannik Sinner lo sfogo amaro dagli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Una condizione lontanissima da quella vista nella seconda parte di 2023 e agli ultimi Australian Open. Per, così, c'è da crescere fisicamente per tornare a stupire. Dopo essere uscito contro Andrey Rublev nel Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno al mondo, anche se non al meglio, è arrivato in Ohio per mettere partite nelle gambe in vista degli US Open, vero obiettivo di questa parte di stagione. Esordirà giovedì contro il vincitore della sfida tra Tallon Griekspoor e Alex Michelsen e a qualche ora dal match ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di forma. "Mi sento abbastanza bene — ha detto — Ovviamente ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po' più del solito, sapevo che avrebbe potuto avere un potenziale impatto sull'anca, ma non ho paura. Mi sento bene e non vedo l'ora di tornare in campo".