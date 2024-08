Thunderbolts* | il bootleg del trailer!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024): ildel! Ildeldiè on-line! Per qualche ragione, la Marvel Studios non ha portato ial D23 lo scorso weekend. Tuttavia, siamo sicuri che ricorderete che un nuovoè stato mostrato al Comic-Con di San Diego e una fuga di notizie della Hall H ha appena raggiunto i social media. Dopo alcune immagini rubate, vi mostriamo ildeldi. Insieme al video sono stati proposti anche due schermi con il railer di Captain America: New World Order.