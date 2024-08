The Family anticipazioni turche | Aysel paga la sete di vendetta di Ilyas

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 agosto 2024) Sembrerà non esserci un momento di serenità per la famiglia Soykan nelle prossime puntate The(Aile). L’omicidio di Serhat provocherà serie conseguenze nei futuri episodi della soap turca, e a farne le spese sarà. La fidanzata di Cihan vittima dell’attentato diThepronto a vendicare Serhat Ci saranno momenti di forte tensione nei prossimi episodi The. La reazione dialla notizia che il figlio Serhat è morto, ucciso da Aslan, sarà quella di lavare con il sangue il suo dolore di padre. L’uomo si dirà così pronto a far provare alla signora Soykan il suo stesso dolore, e chiederà a Hülya di decidere quale – tra il figlio naturale e quello adottivo – sarà pronta a sacrificare.