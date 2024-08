Terremoto a Los Angeles magnitudo 4 6 | grande paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Undi4.6 ha colpito l’area di Los. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti l’epicentro del sisma è stato rilevato vicino al quartiere di Highland Park della città, a circa 12,1 chilometri sotto la superficie. La gente ha riferito di averla sentita fortemente in tutta l’area di Los. Un edificio medico ha tremato e i residenti hanno detto che bicchieri e piatti hanno tintinnato in molti luoghi. Ilarriva a meno di una settimana da una scossa di5.2 che ha colpito che ha colpito la California meridionale ed è stata avvertita anche a Los. Quella scossa non ha causato feriti o danni gravi.Il sisma è stato avvertito dalla zona di Losa sud fino a San Diego e a est fino alla regione desertica di Palm Springs, secondo la pagina di segnalazione della comunità dell’USGS.