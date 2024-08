Tabellone Wta 1000 Cincinnati 2024 | risultati e accoppiamenti con Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilprincipale e glidel Wtadi, torneo sul cemento outdoor statunitense di scena da martedì 13 a lunedì 19 agosto. Iga Swiatek guida il main draw dell’evento, in quanto numero 1 al mondo, con la padrona di casa Coco Gauff a seguirla nel seeding, mentre la testa di serie numero 3 è rappresentata da Aryna Sabalenka. Due azzurre presenti: Jasmine, oro olimpico nel doppio al fianco di Sara Errani, e Elisabetta Cocciaretto, l’una beneficiaria di un bye e l’altra contro una qualificata al primo turno. Di seguito il prospetto degli incontri a, con aggiornamenti turno dopo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTAPRIMO TURNO (1) Swiatek bye Tomljanovic vs (Q) Gracheva (Q) Sun vs Noskova Mertens vs (15) Kostyuk (11) Navarro vs Andreeva Ka.