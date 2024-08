Spiagge a numero chiuso e semafori anti selfie Ecco le regole per arginare l’overtourism a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 agosto 2024), strade di accesso ai lidi da prenotare online,ingorgo persui sentieri delle Dolomiti, presenze contingentate e a tempo, sensori che registrano i passaggi degli escursionisti. L'Italia in ordine sparso mette in piedi contromisure perl'overtourism. Dal Trentino alle Cinque Terre, da Capri alla Puglia, infatti, sono diverse le strategie messe in campo per contenere l'impatto dei turisti nelle settimane sovraffollate di