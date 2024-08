Senigalliatravolti e uccisi 2 ciclisti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 15.35 Duesono stati travolti eda un'auto, a Marzocca, frazione di Senigallia. Le vittime sono un uomo e una donna. L'impatto molto violento. Non è ancora chiara la dinamica dell' incidente. L'auto che li ha investiti, guidata da un neopatentato, avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendoli frontalmente. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due vetture.In una c'era un bimbo portato in ospedale per controlli.