Schianto tra auto e moto centauro in prognosi riservata

(Di martedì 13 agosto 2024) Notte di paura per due gravi incidenti in Martesana. Uno scontro a Inzago con un’poco prima delle 4 è finito con un trentenne residente nella zona ricoverato inal San Gerardo di Monza. Al lavoro per stabilire l’esatta dinamica sono i carabinieri di Pioltello. La collisione tra l’mobilista e il giovaneè avvenuta sulla Provinciale 180 per cause ancora da chiarire. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del capoluogo brianzolo in elisoccorso e risulta ricoverato in gravissime condizioni. Alle 4.40 un altro sinistro a Masate, lungo la Sp 179. Oltre ai militari e all’medica sono arrivate due ambulanze. Un ventisettenne e un quarantunenne sono stati accompagnati in codice giallo negli ospedali milanesi Niguarda e San Raffaele, per entrambi vari traumi, ma se la caveranno. Bar.Cal.