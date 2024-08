Salvini treni puntuali al 90% malgrado 1 400 cantieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) "Ringrazio migliaia di lavoratrici e lavoratori delle Ferrovie, di Rfi e ditalia che stanno dando il massimo per fornire un servizio all'altezza, con unatà in questi giorni (sia Alta Velocità che Regionali) superiore al 90%, nonostante 1.400aperti per manutenzione, investimenti e maggior sicurezza per un importo di 650 milioni di euro, più di 700mila passeggeri trasportati nella sola giornata di ieri. L'impegno di queste lavoratrici e lavoratori è la miglior risposta alle critiche di certa sinistra". Così il vicepremier e ministro Matteodopo le polemiche sui ritardi ferroviari.