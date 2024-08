Salute | procedure per le assunzioni all’Asl Napoli 3 Sud

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl3 Sud cerca neurologi, ortopedici e cardiologi. Lo si evince della procedura denominata “avviso manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi in regime di lavoro autonomo, durata mesi sei, per un massimo di 38 ore per i presidi ospedalieri dell’Asl3 Sud”. “Una modalità che lascia sempre aperta, senza limiti temporali, la possibilità per i medici di aderire alla manifestazione di interesse e svolgere la propria attività professionale per un massimo di sei mesi negli ospedali dell’Asl3 Sud” è scritto in una nota diramata dall’ufficio stampa dell’azienda sanitaria.