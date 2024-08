Salerno | Polizia Stradale cattura i responsabili di un raggiro ai danni di un’anziana

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 agosto 2024) Personale delladi Stato, appartenente alladi, in data 1 agosto 2024, ha sottoposto a controllo un’autovettura identificandone a bordo due persone, originarie del napoletano, ritenutedi una truffa aggravata, in danno di una persona anziana, consumata in provincia di Enna.