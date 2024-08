Salerno la GdF sequestra 20mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nell’ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto all’evasione ed al sommerso di lavoro, ha intensificato i controlli con lo scopo di bloccare, tra l’altro, il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sala Consilina, a seguito di una preliminare attività di analisi, nei giorni scorsi hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale al cui interno hanno rinvenuto, su vari scaffali, articoli per la casa, cancelleria e bigiotteria, liberamente esposti o comunque detenuti per la vendita, di dubbia regolarità.