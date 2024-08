Rozzano donna precipitata da quarto piano | si indaga per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024)– La Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo perper l'episodio che vede protagonista unadi 33 anni, di origine peruviana,ieri mattina, lunedì 12 agosto, daldi un palazzo a, alle porte di Milano. La- dopo un volo di circa 17 metri - è ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Humanitas. Nelle prossime ore il pm Antonio Cristillo potrebbe decidere di iscrivere nel registro degliti il compagno, convivente, l'unica persona presente in casa e che ha subito chiamato i soccorsi. Gli accertamenti Si tratterebbe di un atto dovuto per svolgere gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti.