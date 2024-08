Rodriguez | Il Betis ha dimostrato di volermi felice qui Inter su altri profili

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Ricardoè stato ufficializzato dalSiviglia dopo la scadenza del suo contratto al Torino. Su di lui si era presentata anche l’opportunità di andare all’, ma il club nerazzurro non ha mai affondato il colpo. NUOVA ESPERIENZA – Ricardoin conferenza stampa commenta così il suo arrivo alSiviglia: «Non solo Manuel Pellegrini è stato importante, il club ha fatto un grande sforzo. Era importante che mi dimostrassero che mi volessero così tanto come hanno fatto, per questo sonodi essere qui». No aed Hermoso, la linea dell’è chiara– Negli ultimi mesi, si era diffusa l’indiscrezione che vedeva Ricardonel mirino dell’. L’esse dei nerazzurri era reale, ma il club di Milano ha scelto di non affondare il colpo.