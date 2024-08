Rigas Futbola Skola-UE Santa Coloma Qualificazioni Europa League 14-08-2024 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilsi è aggiudicato il match di andata per 2-0 ed ora dovrebbe poter gestire la situazione favorevole e qualificarsi per i playoff contro la perdente della sfida tra Slovan Bratislava o APOEL. Per quanto riguarda l’UE, la probabile eliminazione non comporta la fine del viaggio europeo, che eventualmente proseguirebbe InfoBetting: Scommesse Sportive e