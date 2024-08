Quirinale | il 14 settembre Mattarella a commemorazione 80 anni Zona libera Carnia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Il prossimo 14il Presidente della Repubblica, Sergio, interverrà ad Ampezzo, in provincia di Udine, alladell'ottantesimoversario delladellae dell'Alto Friuli, la più estesa sperimentazione di Repubblica partigiana in Italia. La scelta del Capo dello Stato rappresenterà anche l'occasione per ricordare tutte le Repubbliche partigiane.