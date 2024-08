Putin avverte Kiev | Nessuna trattativa con chi uccide i civili

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 13 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 13 Agosto 2024, 11:35 È passata una settimana dall’incursione ucraina in Russia, nell’oblast di Kursk, e il presidente russo Vladimirinvita in una riunione i suoi fedelissimi per parlare della situazione. L’obiettivo del Cremlino è scacciare il nemico dal proprio territorio, mettendo in atto una degna risposta contro l’Ucraina. Russia, il L'articolo: “con chi” proviene da Il Difforme.