Punta Ala trovato un probabile residuato bellico | isolata una parte della spiaggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024)Ala (Grosseto), 13 agosto 2024 –unadiAla (Grosseto) dopo che alcuni turisti hanno individuato un oggetto metallico sulla battigia che potrebbe essere unesplosivo, come una minaSeconda guerra mondiale. Il ritrovamento è stato fatto nella zona di Cala del Barbiere e sono stati avvisati i carabinieri che hanno transennato l'area. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e pure i vigili urbani di CastiglionePescaia per la vigilanza. Nessuno si deve avvicinare. Sono attesi gli artificieri, che potranno stabilire se si tratta effettivamente di un ordigno. L'oggetto presenta degli spunzoni, tipo l'innesco di una mina di quelle usate in mare