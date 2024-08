Probabili formazioni Genoa-Inter | prima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Ledi, match in programma alle 18:30 di sabato 17 agosto. Al Ferraris è tutto pronto per questadi. La squadra campione d’Italia in carica vuole partire bene, ma di fronte c’è un avversario ostico. Entrambe le società hanno deciso di ripartire dallo stesso allenatore e i motivi sono chiari. Simone Inzaghi ha regalato ai nerazzurri lo Scudetto della seconda stella, mentre Alberto Gilardino ha raggiunto una salvezza più che tranquilla. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Sul nostro sito anche gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal fischio d’inizio.