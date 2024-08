Presidenziali Usa Musk intervista Trump | oltre 2 ore di invettive su X

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 13 agosto 2024) Ha escluso che l’Iran possa attaccare nelle prossime ore Israele, ribadito la sua stima per il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin e aperto alla possibilità di far entrare nel suo governo Elon. Donaldè stato il protagonista dell’attesa conversazione sulla piattaforma sociale X, ex Twitter, con il proprietario,. Il tycoon ha parlato per circa due ore, senza