PENNY | un piccolo grande regalo per Ferragosto

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) - Il 14 e 15 agosto,regala una mini-anguria tutta italiana Cernusco Sul Naviglio, 13 agosto 2024. Il 14 e 15 agosto, nei punti venditadi tutta Italia, i clienti che avranno fatto una spesa di almeno 30€ riceveranno in omaggio una mini-anguria; quella che di fatto si presenta come una promozione, nasce in realtà in casa– nel suo 30esimo compleanno – come un modo per ringraziare i propri clienti che celebreranno ilnella nostra penisola.acquista le angurie da 9 aziende agroalimentari del territorio e, investendo per i propri clienti, le trasforma in un omaggio che parla di italianità e di vicinanza al territorio, con una campagna pianificata in modo strutturale già dalla scorsa primavera.