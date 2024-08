Parlare di gelato artigianale non ha più senso 6 super gelatieri italiani spiegano perché

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 13 agosto 2024) Fateci caso, in cerca di un cono per merenda o una coppetta rinfrescante: riuscite a trovare una gelateria che non dichiari di proporre ‘’? Eppure alcuni dei più grandinon si riconoscono più in questa dicitura, preferendo altri termini per descrivere il