Parigi | festa a Sant’Agnello per l’olimpionica Monica De Gennaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Domani alle 20 sarà grande, in costiera sorrentina, per l’incontro con la concittadinaDedi ritorno dalle Olimpiadi di2024 dove la squadra nazionale di pallavolo femminile ha conquistato per la prima volta la medaglia d’oro. All’evento in Piazza Matteotti saranno presenti le autorità locali e le squadre sportive del territorio. “Siamo fieri della nostra Moki – commenta il sindaco Antonino Coppola – È entrata nella storia del nostro Paese e della nostra terra, rendendo orgogliosi i santanellesi, ma anche la Penisola Sorrentina e l’Italia tutta. Siamo felici di festeggiare insieme il leggendario successo portato a casa dalle Olimpiadi. Ci ritroviamo nella stessa piazza in cui in altre occasioniè stata con noi, con estrema disponibilità, per incoraggiare i ragazzi ad avvicinarsi allo sport e a coltivare le proprie passioni.