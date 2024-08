Parigi 2024 ora tocca alle Paralimpiadi | 141 gli azzurri in partenza

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – Lo spegnimento del braciere olimpico ha dato il via al countdown per i Giochi Paralimpici che prenderanno il via il 28 agosto con la Cerimonia inaugurale in Place de la Concorde e negli Champs-Elysées. “Voglio innanzitutto esprimere le mie congratulazioni – ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico –atlete