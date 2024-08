Paola Egonu contro odio e razzismo nel nuovo murales di Laika

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – Unrealizzato da, davanti alla sede del Coni a Roma, raffiguradurante una schiacciata ai Giochi olimpici di Parigi 2024. L’atleta ha la medaglia d’oro al collo e sul pallone da volley ci sono le parole “stop”, “hate” e “racism”. Si chiama ‘Italianità’ e l’artista l’ha dedicato “a tutti gli Italiani non riconosciuti come tali dal nostro Stato”. “Nel nostro Paese – spiegain un post su Instagram – non c’è più spazio per xenofobia,e intolleranza. Ilè una piaga sociale che va sconfitta. Farlo anche attraverso lo sport è importantissimo. Credo in un futuro di inclusività, di accoglienza e di rispetto dei diritti umani. Essere rappresentat* da atlete come, Myriam Sylla, Ekaterina Antropova è un onore.