Omicidio Sharon Verzeni il compagno sentito di nuovo dai Carabinieri

(Di martedì 13 agosto 2024) Secondo quanto si apprende Sergio Ruocco, ildi, è stato nuovamente convocato al comando provinciale deidi Bergamo, nella caserma di via delle Valli, per essere ricome persona informata sui fatti. L’uomo era già stato ascoltato nelle ore immediatamente successive all'omicido della compagna, la 33enne di Terno d'Isola uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre passeggiava in via Castegnate: l’alibi di Ruocco - il fatto di trovarsi a casa, a letto - era stato confermato da due telecamere appartenenti a vicini di casa della coppia nelle cui immagini si vedevauscire di casa intorno a mezzanotte e poi nessun altro.