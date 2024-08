Omar Bassi morto a 23 anni la cugina a Fanpage | “Nulla può restituircelo ma lotteremo per la verità”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 13 agosto 2024) Si indaga sulle cause della morte del 23enne di Bollate, deceduto il 5 agosto in seguito a una emorragia cerebrale. L'ipotesi della famiglia è che c'entri una colluttazione avvenuta due settimane prima in una discoteca del Varesotto. Quella sera con il ragazzo c'era laMichelle Sala, che racconta la sua versione dei fatti a.it.