Oltre tutte le barriere Ecco ’La voce nell’arte’

Taglio del nastro per 'La, mostra collettiva promossa dall'associazione Artemisia nella sede dell'associazione in via Santa Maria a Carrara. La mostra è visitabile fino al 20 agosto e vede esposte le opere degli artisti Elisabetta Agresti, Marco Betti, Letizia Bonsignore, Marcella Cardone, Nicola Cirillo, Lucia Van Dael, Ombretta Marchi, Graziella Reale e Daniele Veschi. Il 17 agosto, nel contesto della Notte Bianca, ci sarà una serata dedica all'arte Dadaista con performance di Sara Chiara Strenta dal titolo 'Se io fossi albero', con autoproduzione scenica e artistica. Inc'è la realizzazione de 'Il Cadavere Squisito', un'opera d'arte collettiva che prenderà vita in estemporanea. Ogni partecipante lascerà un segno sulla tela, creando un'immagine surreale e imprevedibile.