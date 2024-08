Nuovo digitale terrestre | cosa cambia dal 28 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 agosto 2024) A partire dal 28in Italia inizierà la transizione verso il sistema di trasmissione televisiva DVB-T2, che segnerà unmento importante nel panorama televisivo nazionale, a cui i telespettatori dovranno adeguarsi per continuare a guardare i propri programmi preferiti.DVB-T2: cos’è Ilstandard di trasmissione televisiva DVB-T2 – che sostituirà l’attuale DVB-T – entrerà in funzione il prossimo 28. È infatti questa la data prevista dalla Rai per l’accensione del primo Mux in DVB-T2. Si tratterà dell’ultimo step di un percorso iniziato anni indietro, e volto a offrire una migliore qualità dell’immagine, che consentirà una visione più nitida e dettagliata dei programmi televisivi, ma anche l’accesso a un numero maggiore di canali in alta definizione.