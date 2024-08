Non avevi mai pensato di averne bisogno fino a quando non lo hai provato la prima volta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Ci sono luoghi che, senza saperlo, stavamo aspettando. Il Golfo dell’Argentario, nella quiete di una bellezza naturale nota quasi esclusivamente a laziali e toscani, era chiaramente in attesa di un hotel come La Roqqa. Come spesso accade, ci voleva un occhio straniero, sedotto dal fascino italiano di un luogo rimasto autentico negli anni, a coglierne tanto potenziale inespresso. È così che la famiglia svedese Jonsson, dopo anni di ricerca di una residenza estiva, raggiunge il Monte Argentario e si innamora di questo spazio. Del suo essere brullo e a tratti ruspante, di quella lingua di terra che lo collega alla costa, della coesistenza di un mare freddo e azzurro con la palude di transito. Per tanti romani è casa, per noi Milanesi è un angolo di Italia che sta imparando a valorizzarsi e a darsi un tono.