Nicolino punge la Roma | Raccontatemi cosa è successo con Soulé Con Koopmeiners i paladini della giustizia scoprono che…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 13 agosto 2024) Giorni caldi quelli per il calciatore dell’Atalanta , Teun, che non si sta allenando più con la sua attuale squadra, dopo aver mandato un certificato medico (stress), mandando su tutte le furie mister Gian Piero Gasperini: “Ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi. Si sente stressato L'articolola: “con. Conche” proviene da Webmagazine24.