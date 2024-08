Nicola D’Alterio nominato commissario straordinario per la brucellosi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) La Presidenza del Consiglio dei ministri hanazionale per labovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina. La nomina del, previsto dal cosiddetto “Decreto Agricoltura”, è in via di formalizzazione con il passaggio in Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.