Natan al Betis è quasi fatta | In corso lo scambio di documenti con il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 13 agosto 2024)è atteso in Spagna per le visite mediche dopo aver raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto.Bernardo de Souza è a un passo dal trasferirsi al Real. La trattativa tra la squadra andalusa e ilsta entrando nella fase conclusiva, con le due dirigenze impegnate nellodeinecessari per finalizzare l’accordo. Secondo quanto riportato da ‘El Desmarque’, giornale spagnolo di Siviglia, il trasferimento del difensore brasiliano sembra ormai imminente. Le due società stanno limando gli ultimi dettagli del trasferimento, che avverrà sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il riscatto potrà essere esercitato al termine della stagione 2024/2025, a condizione che siano soddisfatti alcuni parametri specifici., già giunto in Spagna da alcuni giorni, è attualmente in attesa di notizie definitive da