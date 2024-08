Napoli stop al trasferimento di Brescianini a un passo dalla firma | si inserisce una big di Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Situazione a dir poco clamorosa in casa. Nel giro di poche ore non una ma ben due operazioni di mercato sono saltate nonostante le visite mediche già sostenute da parte dei calciatori in questione. Ed è probabile che le due situazioni siano collegate. Cajuste al Brantford non si farà, gli agenti del centrocampista stanno lasciando l’Inghilterra. Contestualmente si è fermato anche l’arrivo dial. Il centrocampista del Frosinone aveva superato le visite mediche e attendeva solo la, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, ilavrebbe cambiato, all’ultimo minuto, alcune condizioni relative al, facendo indispettire il Frosinone che ha fermato la trattativa. Da registrare l’inserimento dell’Atalanta, pronta a chiudere a condizioni più vantaggiose di quelle proposte dal