Morto Angel Salazar l’attore di ‘Scarface’ e ‘Carlito’s Way’ aveva 68 anni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) (Adnkronos) – Èall'età di 68Ángel, attore noto soprattutto per i ruoli nei due film cult di Brian De Palma 'Scarface' e 'Carlito's Way'. Lo ha confermato un portavoce al sito americano Entertainment Weekly. Le cause della morte non sono state rese note, ma l'artista è stato trovatonel bagno